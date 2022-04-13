إعلان نتيجة اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا.. ورسالة مهمة للناجحين

أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي نتيجة الطلاب الذين أدوا الاختبار لتحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) مسددي الرسوم الخاصة بالاختبار وفقًا للقوائم المرفقة، مناشدة الطلاب ممن لم يسددوا مصروفات الاختبار بسدادها حتى يتمّ الإعلان عن نتيجتهم لاحقًا.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتسهيل على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إثر الأزمة، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن هؤلاء الطلاب وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وزيرة الهجرة: نتابع موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا باستمرار

وأكّدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّ هناك متابعة مستمرة مع وزارة التعليم العالي، لموقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات في أوكرانيا، مشيرة إلى أنَّ هناك تنسيق مستمر مع وزارة التعليم العالي لإتاحة الفرصة للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات ضمن الدفعة الأولى، وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم، لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 مايو المقبل.

عبدالغفار: على الناجحين التوجه للجامعات الأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم

ومن ناحيته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنَّه فيما يتعلق بالطلبة الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الأهلية والخاصة لاستكمال إجراءات تحويلهم وفقًا للأماكن الشاغرة التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على الموقع الإلكتروني من هنا.

ومن المقرر أنَّ يتمّ الإعلان عن تفاصيل مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للدفعة الثانية للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان تحديد المستوى في وقت لاحق؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الدراسين في أوكرانيا، بنفس الضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

نتائج تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

وتنشر نتائج تحديد المستوى للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، عبر الرابط التالي من هنا.

وعلى الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات تحديد المستوى (الراسبون) التوجه مباشرة للجامعات الخاصة والأهلية لكي يتم تنسيقهم من جديد في تخصصات غير مناظرة وفقًا لمجموعهم في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة.

كما أنَّه سيتمّ إعلان باقي النتائج المحجوبة للطلبة العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا لاختبارات تحديد المستوى، عقب تسديد الطالب المشارك لرسوم الامتحانات، التي عقدت في مختلف التخصصات.