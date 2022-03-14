تفاصيل بيانات استمارة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

شهد مقر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمنطقة المهندسين، إقبالا كبيرا من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة، في أول أيام استقبال أوراق الطلاب، للالتحاق بالأماكن الشاغرة بالكليات والجامعات الأهلية والخاصة، وذلك لمدة أسبوعين، شرط التسجيل على رابط الاستمارة الموحدة.

تفاصيل استمارة تقديم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل استمارة تقديم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة.

استمارة تقدم الطلاب المصريين المقيمين بالجامعات بدولة أوكرانيا

تضم استمارة تقدم الطلاب المصريين المقيدين بالجامعات بدولة أوكرانيا لتستكمال الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية.. عدد من البيانات، كما يلي:

- الاسم.

- الرقم القومي.

- محل الإقامة.

- تاريخ الميلاد.

- البريد الإلكتروني.

- رقم الموبايل.

- نوع شهادة الثانوية العامة الحاصلة عليها الطالب.

- النسبة المئوية.

- عام الحصول.

- الجامعة المقيد بها الطالب في أوكرانيا.

- الكلية.

- التخصص.

- المستوى الدراسي المقيد به الطالب.

- المواد التي درسها الطالب بالثانوية المعدلة الغير الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.

نص الاستمارة

وجاء في نص الاستمارة: «أقر أنا / (اسم مقدم الطلب)، أنّ كافة البيانات المقدمة مني بتلك الاستمارة صحيحة وكذلك صور الأوراق المقدمة مني، وحال ثبوت عدم صحتها أتحمل المسؤولية القانونية كاملة، ويصبح قرار قبول أوراقي منعدم، وأتعهد بإحضار أصول المستندات التي تؤيد البيانات المكتوبة في موعد أقصاه 2022/6/13».

ويقر الطالب أنّه حالة عدم إحضاره للمستندات أو ثبوت عدم صحة البيانات المكتوبة، يتحمل المسؤولية القانونية كاملة ويصيح قرار قبول استمارته منعدما، وعلى علم كامل بأن تقديم أوراقه لا يعتبر قبولا نهائيا، بل مجرد تقدم مبدئي لحين إحضار الشهادات.