القبض على شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزليهما بالقليوبية

ألقت مباحث قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية القبض على عامل وشقيقه بمركز قليوب، لقيامهما بالحفر والتنقيب أسفل منزليهما بقرية «سنديون» بدائرة المركز، للبحث عن آثار، ما تسبب في تصدع المنزل والمنازل المجاورة، وظهور شروخ بها، وهذا مادعى الجيران لتقديم بلاغ ضده.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بقيام عاملين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزليهما بقرية سنديون دائرة المركز، وتسبب أعمال الحفر في تشققات وتصدعات بجدران منازلهم.

حفر وتنقيب للبحث عن الآثار

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام كل من «م ب ا»، 51 سنة، عامل، وشقيقه «م ب ا»، 36 سنة، عامل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزليهما بقرية سنديون دائرة المركز بمحافظة القليوبية، ووجود حفرة بعمق 6 أمتار وبعرض 2.5 متر، وأدوات الحفر «فأس وغلق وخرطوم وسلم».

كما تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، وبه الكثير من الشروخ والتصدعات التي جعلته آيلا للسقوط نتيجة أعمال الحفر.

تصدع المنازل المجاورة بسبب أعمال الحفر

وكشفت التحريات أن أعمال الحفر التي قام بها المتهمان للتنقيب عن الآثار تسببت في تصدعات بمنزل مجاور لهما، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.