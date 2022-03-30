نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة على أسواق قليوب وكفر شكر

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بمدينتي قليوب وكفر شكر، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وإحكام الرقابة على حركة الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، التي يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

حملة مفاجئة على الأسواق بمدينة كفر شكر

وفاجأت نائب محافظ القليوبية الأسواق في مدينة كفر شكر بحملة على المخابز ومحلات بيع الدواجن والجزارة ومستودعات أنابيب الغاز، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر جنحة لمخالفة الاشتراطات الصحية، و7 محاضر مخابز، عبارة عن عدم نظافه المخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز.

استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق

وأكدت نائب محافظ القليوبية على استمرار الحملات التموينية المفاجئة لضبط الأسواق والأسعار، وتوعدت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء، بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشنت الأجهزه التنفيذية والرقابية بحي شرق شبرا الخيمة، في وقت سابق، حملة للتفتيش على منافذ بيع ومخازن السلع الغذائية ومحلات بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط كميات من السلع المعروضة والمخزنة، يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحين تحليل العينات بواسطة المعامل المختصة.

إصلاح هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية

في سياق آخر، شهدت مدينة شبرا الخيمة، وبالتحديد منطقة شارع «ترعة الإسماعيلية»، في نطاق حي شرق شبرا الخيمة، هبوط أرضي بالشارع، اليوم الأربعاء، وعلى الفور جرى الدفع بالفرق الفنية، وتم تحديد أسباب الهبوط الأرضي وعلاجه، وذلك بحضور نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وإدارة الطرق، والإدارة العامة للصرف الصحي.

تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة بلاغاً بوجود هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور جرى إخطار رئيس الحي، الذي وجه بسرعة الانتقال إلى مكان الهبوط، والدفع بالفرق الفنية من الطرق والصرف الصحي، لمعرفة سبب الهبوط وسرعة علاجه.

انتقل نائب رئيس الحي ومسؤولو إدارة الطرق والصرف الصحي إلى مكان الهبوط في شارع ترعة الإسماعيلية، وجرى تحديد أسباب الهبوط الأرضي، وتم ردمه بكميات من الرمال، وإعادة الحركة المرورية بالمنطقة أمام الأفراد والسيارات.