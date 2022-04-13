مرشد سياحي يروي تفاصيل حادث أبو سمبل: «شاهدته مصادفة 6 صباحا.. الأتوبيس اتحرق»

حادث أليم شهده طريق أبو سمبل - أسوان السياحي بمحافظة أسوان، صباح اليوم، إثر اصطدام أتوبيس سياحي بسيارة نصف نقل، توفي على إثره 10 بينهم 5 سائحين وسائق الأتوبيس ومرشد سياحي كان يصطحب سائحين من جنسيات مختلفة.

وتداولت صفحات محافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا ومقاطع فيديو للحادث، وقدمت التعزية لأهالي الضحايا، فيما نعى عدد كبير من المرشدين السياحيين المرشد السياحي الفرنسي «محمد كوستا» الذي توفي في حادث أبو سمبل على طريق أسوان صباح اليوم.

تفاصيل حادث أبو سمبل

وروى المرشد السياحي محمد يوسف عجاج، الذي تصادف مروره على طريق أبو سمبل في توقيت الحادث، شهادته لـ «الوطن» عن الدقائق التي تابع خلالها تداعيات الحادث، وقال إنه كان يمر الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، ومعه سائحين لزيارة معبد أبو سمبل، وأضاف: «شوفنا عربية ربع نقل بيقولوا إنها عربية سمك ومحملة بنزين خابطة في وش الأتوبيس والنار مولعة من كل حتة والأتوبيس اتحرق».

وتابع المرشد السياحي محمد يوسف عجاج، في روايته عن تفاصيل الحادث، إنه لم يتمكن من الوقوف لمعرفة ما حدث بسبب تخوف السائحين الأجانب الذين كان يصطحبهم، وبعدها قرروا الرجوع، «خافوا وطلبوا يرجعوا من الطريق بعدها بـ 10 دقايق».

وصول الإسعاف خلال 10 دقائق إلى مكان حادث أبو سمبل

في طريق عودة المرشد السياحي باللغة الإنجليزية والجنسيات الأجنبية المصاحبة له بعد 10 دقائق، وجد سيارات الإسعاف قد حضرت إلى المكان وبدأت تتعامل مع الضحايا والمصابين، «معرفش عدد المصابين كام والضحية الوحيدة اللي أعرفها بينهم هو زميلنا المرشد السياحي الشهير بمحمد كوستا»، مقدما التعازي لأسرته ولأسر الضحايا كافة.

المصابين في حادث التصادم تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح، وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، فإن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انتقل على الفور إلى المستشفى الجامعي وأمر بتوفير العلاج اللازم للمصابين، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل.

الحادث المرورى بطريق أبو سمبل أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجة إلى مدينة أبو سمبل السياحية وسيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.