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المكتب المصري في مونتريال بكندا ينظم ندوة ترويجية لمعبدي أبو سمبل

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الوطن
06:53 م | الجمعة 04 مارس 2022
معابد ابو سمبل فى مصر

معابد ابو سمبل فى مصر

نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن معبدي أبو سمبل، تحت عنوان «استكشاف معابد أبو سمبل في مصر»، في إطار الترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا.

شارك في الندوة عدد من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف المقاطعات في كندا، وأدارها الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

محاضرة عن تاريخ معبدي أبو سمبل

وألقى الدكتور عمرو عاطف المتخصص في دراسات التراث والمتاحف، محاضرة عن معبدي أبو سمبل، سلط من خلالها الضوء على تاريخ المعبدين وتصميمها المعماري الفريد.

كما تحدث عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، مرتين في العام، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.

وخلال الندوة، جرت إدارة حوار مفتوح شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، لتتضمن العديد من المناقشات والأسئلة حول معابد أبو سمبل، التي رد عليها الدكتور عمرو عاطف.

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بقلم الوطن