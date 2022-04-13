رئيس التحرير

محمود مسلم

تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
12:00 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
تحصين المواشي بكفر الشيخ

تحصين المواشي بكفر الشيخ

تشهد قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، وأعمال ترقيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن 105 لجان تمكنت من تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى محافظة كفر الشيخ، من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة القومية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وأضاف «بشار»، أن حملات التحصين والترقيم والتسجيل تؤدى الخدمات للمزارعين في نفس الوقت، وبمجرد الانتهاء من عملية ترقيم الماشية وتسجيلها، يتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من الـ 105 تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين

حملات توعوية للمربين بتحصين المواشي 

وقال مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، إن هناك دعم مستمر للحملة، وتوعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أنه بمجرد الانتهاء من التحصين يوميا يتم إبلاغ الوزارة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما تم من عمليات التحصين والتسجيل.

كما طالب «بشار» المزارعين بالاستجابة لعمليات التسجيل والترقيم عملية الترقيم والتسجيل، والتي تبنى عليها الوزارة استراتيجية وترتبط بخطة الدولة بحاجتها للماشية والذبائح واللحوم.

اقرأ المزيد:

«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 161 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي»

كفر الشيخ تحتل المرتبة الـ 6 في مصر للثروة الحيوانية بربع مليون رأس ماشية

الكشف عليها شرط دخولها.. مجازر كفر الشيخ تستقبل 900 رأس ماشية

«أورمان كفر الشيخ» تسلم 2558 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجا

"بيطري كفر الشيخ": تحصين 205 آلاف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"
بقلم سمر عبد الرحمن