تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

تشهد قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، وأعمال ترقيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن 105 لجان تمكنت من تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى محافظة كفر الشيخ، من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة القومية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وأضاف «بشار»، أن حملات التحصين والترقيم والتسجيل تؤدى الخدمات للمزارعين في نفس الوقت، وبمجرد الانتهاء من عملية ترقيم الماشية وتسجيلها، يتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من الـ 105 تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين

حملات توعوية للمربين بتحصين المواشي

وقال مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، إن هناك دعم مستمر للحملة، وتوعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أنه بمجرد الانتهاء من التحصين يوميا يتم إبلاغ الوزارة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما تم من عمليات التحصين والتسجيل.

كما طالب «بشار» المزارعين بالاستجابة لعمليات التسجيل والترقيم عملية الترقيم والتسجيل، والتي تبنى عليها الوزارة استراتيجية وترتبط بخطة الدولة بحاجتها للماشية والذبائح واللحوم.