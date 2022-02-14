كفر الشيخ تحتل المرتبة الـ 6 في مصر للثروة الحيوانية بربع مليون رأس ماشية

قال الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المحافظة بها 225 ألف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام وهي ثروة حيوانية قومية كبيرة، إذ أن المحافظة احتلت المرتبة السادسة بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، مضيفا: «هذا يجعلنا ننظم عدد كبير من الحملات البيطرية على مستوى الإقليم لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية».

الثروة الحيوانية كنز

ذكر «بشار»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن تربية الثروة الحيوانية بالمحافظة، تعتبر هي مصدر دخل كبير للكثير من الأسر، والتي يعتبرونها كنز لهم.

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يقول عثمان عبد المعبود، فلاح من أبناء المحافظة وتاجر ومربي ماشية، إن الجاموس والأبقار، كنز لا يعرف قيمته إلا من يعمل على تربيتهم: «الخير يعم علينا من الماشية لما تمنحه لنا من ألبان، وجبن، وزبد، علاوة على ما تلده من صغار تباع بآلاف الجنيهات».

أسعار الماشية في المنوفية

أشار «عبد المعبود»، إلى أنه يعمل تاجر ماشية منذ سنوات، ويذهب باستمرار إلى السوق يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، ليبيع خير الثروة الحيوانية، موضحا أن أسعار الماشية تتراوح ما بين 25 ألف و40 ألف جنيه للجاموس، وما بين 20 ألف و30 ألف جنيه للأبقار، أما عجول الأبقار والجاموس فيترواح سعرها ما بين 25 و30 و35 ألف جنيه، وذلك حسب الحجم والنوع، هذا بخلاف ما يجنيه المربيين من بيع الألبان والجبن والزبد وغيرها من منتجات الألبان.