«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 161 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي»

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفرالشيخ، أن الحملات البيطرية لتحصين الماشية ضد مرض «الجلد العقدي»، التي يجري تنفيذها على مستوى المحافظة، كانت تستهدف تحصين 137 رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام، بهدف حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وتحسين الظروف المعيشية للمربين والمزارعين، إلا أن هذه الحملات حققت نتائج أعلى من المستهدف، بتحصين ما يقرب من 161 ألف رأس ماشية خلال نفس الفترة.

نسبة التحصين تتجاوز 102%

وأشار الدكتور محمد بشار إلى أن الحملات البيطرية لتحصين الماشية والأغنام حققت معدلات تفوق المستهدف بنسبة 102%، بواقع تحصين 161 ألف رأس ماشية، رغم أن المستهدف للتحصين كان 137 ألف رأس ماشية، وذلك خلال الحملات البيطرية التي انطلقت على مدار شهرين، ومازالت مستمرة إلى اليوم.

حملات توعية لمربي الماشية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ أنه على مربي الماشية بقرى ومراكز الإقليم، ضرورة تحصين مواشيهم والأغنام، وذلك حفاظاً عليها من أي عدوى، واتباع تعليمات مديرية الطب البيطري، بما يصب في مصلحة المربين، للحفاظ على ثروتهم الحيوانية، التي قد تؤثر عليها بالسلب، ويؤدي بها إلى نفوقها، حال عدم التحصين من قبل المربين.

حملات مستمرة للتحصين ضد «الجلد العقدي»

وأضاف «بشار» أن حملات تحصين الماشية ضد مرض «الجلد العقدي» مازالت مستمرة خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن هناك حملات تجوب القرى والمدن بمختلف المراكز، تضم عدداً كبيراً من الأطباء البيطريين، بهدف الوصول إلى أبعد نقطة تحصين من مراكز الإقليم، حيث يوجد ما يقدر بنحو 300 ألف رأس ماشية، تُعتبر من مقدرات الدخل لدى كثير من المواطنين، حيث تُعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في تربية الثروة الحيوانية.