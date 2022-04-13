تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تستمر منافسات الشامبيونزليج، فبعد لقاء ممتع أمس بين ريال مدريد وتشيلسي الذي غلبت عليه الإثارة والتشويق بالعديد من الأحداث والأهداف وقلب موازين المباراة حتى استطاع الأول تحقيق الفوز، تنطلق مباراة هامة اليوم بين الريدز وبنفيكا، ويبحث الكثيرين عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا الذي ينطلق مساء اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا اليوم وموعد المباراة التي ستقام على ملعب الأنفيلد في إطار منافسات إياب ربع نهائي الشامبيونزليج.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبنفيكا اليوم

وتختص قناة بي إن سبورت، بإذاعة مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم، إذ تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق علي محمد علي.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: hd.

قناة Mono TV

التردد: 10887.

الترميز: 27500.

قناة Football HD

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول اليوم

ومن المتوقع أنَّ يضم تشكيل ليفربول أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وفق تشكيل المباريات الماضية وقرارات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق للريدز، كما يلي:

حارس المرمي: سيكون في مركز الحراسة أليسون بيكر.

خط الدفاع: سيضم كلا من فان دايك- ألكساندرأرنولد -كونستانتينوس تسيميكاس إبراهيما كوناتي.

ومن المتوقع أن يكون في خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو تافاريس - نابي كيتا.

بينما يكون محمد صلاح في خط الهجوم بالإضافة إلى دييجو جوتا ولويس دياز.

يحتاج ليفربول اليوم للفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وملاقاة فياريال بعد إطاحته أمس ببايرن ميونيخ، بينما يحتاج بنفيكا إلى الفوز بـ3 أهداف للصعود إلى نصف النهائي، وذلك بعدما انتهب مباراة الذهاب بفوز الريدز بـ3 أهداف مقابل هدف.