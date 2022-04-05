تردد القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول وبنفيكا اليوم في أبطال أوروبا

على ملعب «دا لوز» بالعاصمة البرتغالية ليشبونة، يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أورويا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت دبي، لذا كثرت عمليات البحث عبر منصة «جوجل» العالمية حول تردد القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول وبنفيكا لمتابعة المباراة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالرياضة وكرة القدم التي تقدمها على مدار الساعة، ترصد «الوطن» تردد القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول وبنفيكا على النحو التالي:

تردد القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول وبنفيكا

وجاء أبرز ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبنفيكا كالتالي:

تردد قناة IR Cama 3 Tv

التردد :10758

القمر الصناعي :نايل سات

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 27500 – 5/6.

تردد قناة etv3

التردد: 11512 V أو التردد 11513

القمر الصناعي:النايل سات

معدل الترميز: 27500

تردد قناة AZ TV

التردد 11169

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 20400.

ومن المتوقع أن تبث مباراة اليوم من دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المفتوحة، وتردداتها كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4.

يذكر أن ملعب الأنفيلد يستضيف مباراة الفريقين في إياب ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، كما يلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من بايرن ميونخ وفياريال، في مرحلة نصف نهائي البطولة.