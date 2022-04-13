وزارة التضامن: السيدات يتعرضن للعنف داخل الأسرة أكثر من خارجها

قالت جاكلين ممدوح محمد مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مراكز دعم وتوجيه المرأة تقدم العديد من الخدمات للسيدات المعنفات أو المعرضات للعنف، لافتة إلى أن دراسة بحثية كشفت أن التكلفة الاقتصادية للعنف في مصر سنة 2015 الذي تتعرض له السيدات داخل الأسرة أكثر من العنف الذي يتعرضن له خارج الأسرة.

مركز دعم وتوجيه المرأة بحي الأسمرات

وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلاميين إنجي طاهر ودعاء جاد الحق، على شاشة «قناة إكسترا نيوز» في برنامج «هذا الصباح»، أن أهم ما يميز مركز دعم وتوجيه المرأة بحي الأسمرات هو وجوده داخل مُجمع وبالتالي يقدم الكثير من الخدمات مقارنة بغيره من المراكز، موضحة أن الخدمات الأساسية خاصة بمركز الاستضافة وتسويق خدمات الأسر المنتجة ومكتب خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز رعاية للأطفال، وخدمة «الحكي»، لتتيح الفرصة للمعنفة للحديث عن مشكلاتها وعليه يقوم الإخصائيون بتقديم الدعم النفسي وإرشادها للتعامل اليومي الرشيد مع الزوج والأبناء.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بـوزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير تلك المراكز لحل مشاكل المعنفات خلال مدة قد تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر أو عام، لكن في معظم الحالات لا تستغرق الحالات هذه المدة فالمراكز تعمل على حل مشكلات المعنفات بسرعة وإعادة دمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن المراكز ليست مكان لمن لا مأوى له وإنما هو إتاحة مكان آمن للمعنفات لحين إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي أنه بمجرد استقبال الحالة المعنفة يتم وضع خطة لإدارة الحالة والوقوف على الطريقة الأنسب لمساعدتها إذا ما كانت تحتاج إلى مشورة ودعم اجتماعي ونفسي أو التواصل مع أسرتها لحدوث صلح يضمن كافة حقوقها بناء على رغبتها، أو دعم ومشورة قانونية، أو توفير محاميين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل حالات استرداد الميراث من الأخوة مع توفير مكان آمن للإقامة، مضيفة أنه يوجد بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي تساعد في رفع القضايا لهؤلاء السيدات.

مشاكل بعض المعنفات تكون نابعة منهن ومن أساليب تعاملهن

ولفتت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى تعريف اللوائح المنظمة لهذه المراكز لمصطلح المرأة المعنفة سواء التي تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، مشيرة إلى أن معظم الحالات التي تأتي لهذه المراكز يكون العنف من الأزواج وأن بعض المعنفات تكون مشكلاتهم نابعة منهن وأساليب تعاملهن وبالتالي يخضعن هن أنفسهن لإعادة تأهيل.