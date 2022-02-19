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«القباج» تفتتح وحدتي التضامن ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

كتب:

الوطن
06:27 م | السبت 19 فبراير 2022
«القباج» تفتتح وحدتي التضامن ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وتقوم وحدة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ برامج وتدخلات الوزارة، وتقدم خدمات لطلاب الجامعة من خلال أنشطة متعلقة بالتمكين الاقتصادي وبرامج بناء الشخصية استجابة لرؤية مصر 2030.

تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية

كما تفقدت معسكر «قادرون باختلاف» بالجامعة الذي تنفذه وحدة التضامن، ويتضمن تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أية طوارئ، ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة.

ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت مكون برنامج وعي الذي تنفذه وزارة التضامن على مستوى قرى حياة كريمة، وفي المناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة وفي الجامعات.

تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي بـ25 جامعة

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.

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{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0628\u0627\u062c \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0636\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u064a \u0648\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0628\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0629.. \u0648\u062a\u062a\u0641\u0642\u062f \u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 &quot; \u0642\u0627\u062f\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 &quot;"}

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بقلم الوطن