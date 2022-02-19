«القباج» تفتتح وحدتي التضامن ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وتقوم وحدة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ برامج وتدخلات الوزارة، وتقدم خدمات لطلاب الجامعة من خلال أنشطة متعلقة بالتمكين الاقتصادي وبرامج بناء الشخصية استجابة لرؤية مصر 2030.

تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية

كما تفقدت معسكر «قادرون باختلاف» بالجامعة الذي تنفذه وحدة التضامن، ويتضمن تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أية طوارئ، ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة.

ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت مكون برنامج وعي الذي تنفذه وزارة التضامن على مستوى قرى حياة كريمة، وفي المناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة وفي الجامعات.

تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي بـ25 جامعة

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.