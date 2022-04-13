«التضامن» تكشف عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بعد يومين من الآن في صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الموافق 15 أبريل 2022، إذ جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة صرف دعم تكافل وكرامة.

وتتواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن.

البدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة

وبحسب بيان التضامن سيجرى إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر أبريل الجاري، والبدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة، ثم التي تليها.

200 ألف بطاقة ميزة لمستفيدى المشروعات متناهية الصغر

كما سيجرى استخراج 200 ألف بطاقة ميزة لمستفيدى المشروعات متناهية الصغر، و كذلك للرائدات الاجتماعيات وغيرهن في مختلف البرامج، لاستكمال مسيرة الشمول المالى .

شروط الحصول على «تكافل وكرامة»

وفي هذا الصدد، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط لصرف تكافل وكرامة، والذي يتمثل:

- ألا يكون المستفيد يعمل بالحكومة أو في القطاعين العام والخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 سنة، بشرط ألا يكون الأبناء من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، بمراحل التعليم المختلفة.

- ألا يكون لدى المتقدم عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ألا يكون يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد سنويا.

- ألا يكون متلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم.

- يشترط للحصول على الدعم ألا يكون خارج البلاد بغرض العمل.

- عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.