خدمات «الألف يوم الأولى» للأم من «التضامن»: تعويض عن الأجر وكشف صحي

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ برنامج «الألف يوم الأولى» يستهدف السيدات في مرحلة الحمل للاطمئنان على صحتهنّ وسلامة الأطفال خاصة في الأشهر الأولى، مشيرة إلى أنَّه يتمّ الحصول على الخدمة من خلال توجه السيدة الحامل إلى أقرب وحدة صحية لها لمتابعة حملها، وفق ما أعلنته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تخصيص مبلغ شهري للأمهات الحوامل

وأكّدت «التضامن» أنَّه يتمّ تخصيص مبلغ شهري للأمهات الحوامل وكذلك المرضعات، يجرى إضافته إلى بطاقة التموين السلعي، وذلك للأمهات اللاتي لديهنّ أطفال أصغر من عامين، في إطار برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، الذي يستهدف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، ومعالجة مشكلات سوء التغذية للأطفال، الذي يؤثر على درجة استيعاب الأطفال في التعليم بمراحلة المختلفة.

ولفتت وزارة التضامن إلى أنَّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتولى عملية صرف تعويض عن الأجر للسيدات العاملات في القطاع الخاص في أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من أجرهنّ الأخير لمدة 3 أشهر وتتحمل تكلفته.

توفير خدمات حماية اجتماعية لنحو 740 ألف أم مطلقة

وشددت وزارة التضامن في تقرير أصدرته، على حرصها على توفير خدمات حماية اجتماعية لنحو 740 ألف أم مطلقة ومهجورة وأرملة، وزوجة مسجون، تحت خط الفقر وذلك بتمويل بلغ نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.

ويتولى صندوق تأمين الأسرة وكذلك بنك ناصر الاجتماعي مسؤولية صرف النفقة لنحو 240 ألف سيدة بقيمة 860 مليون جنيه بشكل سنوي.