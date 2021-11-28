مصر تجني 13.3 مليار جنيه من الرسوم والضرائب بالمنافذ الجمركية في أكتوبر

بلغت حصيلة مصر من الرسوم والضرائب الجمركية في جميع المنافذ نحو 13.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي.

فيما بلغ إجمالي الحصيلة الجمركية بجمارك محافظة السويس نحو 4.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم في أكتوبر الماضي، وفقاً لتقارير مصلحة الجمارك المصرية، وذلك بعد الإفراج عن 8 آلاف و645 شهادة جمركية لنفس الفترة.

سلع تم الإفراج عنها من مصلحة الجمارك المصرية

وتضمنت السلع التي تم الإفراج عنها سلعا استراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.

جمارك الإسكندرية: 6.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم في أكتوبر 2021

أما محافظة الإسكندرية، فأعلنت مصلحة الجمارك أن حصيلة جمارك الإسكندرية بلغت نحو 6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى أكتوبر الماضى بعد أن أفرجت عن 10 آلاف و400 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر أكتوبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الخيوط والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، والذرة، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

وتابعت مصلحة الجمارك بحسب التقارير الشهرية أن الحصيلة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أكتوبر الماضى بعد أن أفرجت عن 6 آلاف و431 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في بيان صحفي اليوم، إن ارتفاع الحصيلة الجمركية من كل المنافذ يأتي نتيجة إلى الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار.