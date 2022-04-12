كيف تتعامل الضرائب مع الفنانين والمطربين.. وطريقة الحساب؟

كشف الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القاهرة، أن مصلحة الضرائب لا تحاسب المطربين أو الفنانين عن الأرباح الصافية أو الإيرادات من الناحية الضريبية بشكل مختلف خلال شهر رمضان المبارك.

المهلة القانونية للضرائب الخاصة بالمهن الحرة

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصلحة الضرائب تحاسب الممولين في نهاية المهلة القانونية المحددة، أما المهلة القانونية للضرائب الخاصة بالمهن الحرة مثل الفنانين والمطربين والمحامين والصحفيين بالوعاء الضريبي الشامل لكافة الأنشطة على مدار العام في نهاية شهر أبريل من كل عام عن إيرادات العام السابق، قائلا: «لا نتحاسب بالقطعة خلال شهر رمضان فقط».

أكد أن الفنانين والمطربين من أكثر الفئات والممولين ضمن المهن الحرة التزاما بسداد المستحقات الضريبية في المواعيد المحددة دون تأخير، مشيرا إلى أن المصلحة وقعت بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية لتنظيم قواعد واحتساب وتحصيل الضرائب المستحقة على أعضاء النقابة، وإخضاع الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم مهنيين، بطريقة سهلة وميسرة.

طرق التعامل مع المهن الحرة

وأشار إلى أن المادة رقم 33 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حددت طرق التعامل مع المهن الحرة، ومنها المطربون والفنانون والصحفيون، وغيرهم، إذ إن تحديد الإيرادات الداخلة في الوعاء الضريبي تختلف عند إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة أو في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وتابع أن الفنانين مثلهم مثل باقي الممولين في المهن الحرة من حيث حد الإعفاء الشخصي طبقاً للبند رقم 5 من المادة رقم 36 من قانون الضرائب على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعددة التي نصت على أن صافي الإيرادات الخاصة بأصحاب المهن الحرة المقيدين عاملين في نقابات مهنية كل حسب تخصصه لا تخضع للضرائب في الثلاث سنوات الأولى، من تاريخ مزاولة المهنة وبحد أقصى 50 ألف جنيه على أن تحتسب الضرائب في الشهر التالي لانقضاء المهلة.