نقل تبعية 4 شركات تجارية من «القابضة للنقل» إلى «السياحة والفنادق»

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين غير العادية للشركتين القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للسياحة والفنادق.

وقررت الجمعيتان الموافقة على نقل تبعية 4 شركات تجارية من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة والفنادق، وهي: شركات جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب.