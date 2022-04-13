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محمود مسلم

نقل تبعية 4 شركات تجارية من «القابضة للنقل» إلى «السياحة والفنادق»

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محمود الجمل
01:06 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين غير العادية للشركتين القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للسياحة والفنادق.

وقررت الجمعيتان الموافقة على نقل تبعية 4 شركات تجارية من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة والفنادق، وهي: شركات جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.