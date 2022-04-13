عاجل.. غلق محور المشير في اتجاه مدينة نصر.. وتحويل حركة المرور لمدة أسبوع

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى محور المشير ، الأمر الذى يتطلب غلق محور المشير إتجاه مناطق مدينة نصر قبل منطقة الأعمال وتحويل حركة المركبات عن طريق الإنحراف يميناً إتجاه طريق مستحدث لمسافة 100 متر والعودة مرة أخرى إلى محور المشير اتجاه مناطق مدينة نصر.

تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير

ويأتي هذا الاجراء من أجل تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير، اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 13/4/2022 ولمدة 7 أيام ليلاً ونهاراً لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

تعيين خدمات مرورية لضمان أمن وسلامة المواطنين

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.