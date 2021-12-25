تكثيف الخدمات المرورية لتوسعة «منزل الشهيد» من محور المشير طنطاوى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة منزل الشهيد من محور المشير طنطاوى في الاتجاه لمناطق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلي للمنزل المشار إليه لتنفيذ أعمال التوسعة ولحين الانتهاء.

الغلق الكلي يستمر 3 شهور

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن ذلك من بداية يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري، بدء من الساعة 12 صباحًا ولمدة 3 شهور.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.