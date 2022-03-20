تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري «سجا مول 2» بعد غلق محور المشير الغربي

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبري المشاه الخاص بمشروع «سجا مول 2» في الاتجاه القادم من مناطق «القاهرة الجديدة يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 20/3/2022»، و«امتداد رمسيس يتم تنفيذ الأعمال اعتبارد من يوم الجمعة الموافق 25/3/2022»، وذلك خلال مدة زمنية «5 ليالٍ - ليلًا فقط» بدءًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

غلق محور المشير الغربي

وأوضحت الهيئة العامة للمرور، في بيان عنها، أنّ تنفيذ الأعمال يستلزم غلقًا كليًا لمحور المشير الغربي «أبوزيد خضر» في الاتجاهين، حيث يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

تحويلات مرورية لتنفيذ «سجا مول 2»

- الاتجاه القادم من مناطق امتداد رمسيس باتجاه مناطق القاهرة الجديدة: يسلك مسطح كوبري أبوزيد خضر، فيمينا شارع مدينة مبارك، فالدوران والعودة، فيمينًا محور الشهيد، واستكمال السير باتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

- الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة: يسلك يمينًا مسطح كوبري الوفاء والأمل تجاه شارع الوفاء والأمل، امتداد شارع حسن الشريف، فمناطق مدينة نصر.

- الاتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل: يسلك يسارًا نفق الوفاء والأمل باتجاه محور المشير، فمناطق محمد علي فهمي.

- الاتجاه القادم من محور الشهيد: استكمال السير بمحور الشهيد واستخدام مطالع ومنازل كوبري الواحة باتجاه مناطق مدينة نصر.

من جانبها، عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وجرى التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.