«تيك توك»: إزالة أكثر من 85 مليون فيديو لانتهاك إرشادات المجتمع

أصدرت منصة الفيديوهات تيك توك، اليوم، تقرير حديث حول تطبيق إرشادات المجتمع، يتضمن التحديثات الجديدة الخاصة بمدى التزام الموقع بدعم سلامة المجتمع وتعزيز المحبة على المنصة، كما يعكس التقرير الإلتزام المستمر من أجل كسب الثقة، عن طريق تحمل المسؤولية لجعل المنصة مكانًا آمنًا ومرحبًا به.

وتشمل الجهود المبذولة، تعزيز المشاركة الحقيقية من خلال التعليقات، وتذكير مستخدمي الموقع بمعايير السلامة للمبدعين والالتزام الجاد بإرشادات المجتمع الشاملة.

تيك توك توفر معلومات حول إزالة المحتوى

ومع استمرار إعلان هذا النوع من التقارير من الآن فصاعداً، ستوفر تيك توك معلومات حول عمليات إزالة المحتوى والتحسينات المستمرة للأنظمة عند اكتشاف محتوى مخالف ووضع علامة عليه وإزالته، إذ ساعدت هذه الاستثمارات على تحسين سرعة معالجة السياسات المتعلقة بالتحرش وغيره من السلوكيات السيئة.

وبحسب ما أعنت تيك توك، شهدت معدلات إزالة المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع قبل تلقي أي مشاهدات تحسنًا ثابتًا بنسبة 14.7% لمحتوى التحرش والتنمر، و10.9% للسلوك البغيض، و16.2% للتطرف العنيف، و7.7% للأفعال الخطيرة.

وصرح هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: «نعتقد أن مجتمعنا في تيك توك يجب أن يُبنى على قيم الاحترام واللطف والتفاهم».

مدير عمليات المحتوى: هدفنا الحفاظ على سلامة المستخدمين

وأكد أنهم يسعون جاهدين لتمكين المستخدمين من التحكم في تفاعلاتهم مع الآخرين على تيك توك؛ لمساعدتهم على التواصل بصورة رقمية إيجابية بما يتماشى مع قواعد السلوك المناسب، وأضاف: «ليس هناك خط نهاية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المستخدمين، ويعكس تقريرنا الأخير والتحسينات المستمرة للسلامة التزامنا المستمر بسلامة مجتمعنا».

وبجانب جهود تيك توك، للعمل بشكل استباقي على إزالة المحتوي المسيء أو المشجع للكراهية أو الذي ينتهك إرشادات المجتمع، فمنصة التواصل الاجتماعي تستكشف طرقًا جديدة لمساعدة الجميع على الشعور بمزيد من التحكم في التعليقات من خلال المشاركة الموثوقة.