تطبيق «تيك توك» يهدد عرش «فيسبوك وتويتر» ويتخطى يوتيوب خلال عامين

توقعت صحيفة the guardian البريطانية، أن تتجاوز إيرادات منصة «تيك توك»، هذا العام، من الإعلانات، ما يزيد عن دخل «تويتر وسناب شات»، مجتمعين، ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز إيرادات «تيك توك»، من الإعلانات خلال العامين المقبلين، إيرادات منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل الأمريكية العملاقة.

وبحسب التقرير المنشور على منصة the guardian، أن نجاح تيك توك يشكل خطرا على منصات التواصل الاجتماعي الامريكية، خصوصا منصة فيس بوك، لما لهذه المنصة القدرة على جذب المراهقين والشباب، حيث يعتبرونه من أهم التطبيقات الاجتماعية في الوقت الحالي.

ستلحق منصة تيك توك بيوتيوب خلال عامين

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تلحق منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين «تيك توك»، بموقع YouTube بحلول عام 2024 عندما يُتوقع أن يحقق كلاهما 23.6 مليار دولار، من عائدات الإعلانات، على الرغم من إطلاق TikTok عالميًا جاء بعد 12 عامًا من إطلاق منافسها المملوك لشركة Google، وخلال العامين الماضيين زادت قاعدة مستخدمي TikTok، بالإضافة إلى زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق.

مليار مستخدم.. أعداد مستخدمي تطبيق TikTok عام 2021

وصلت أعداد مستخدمي تطبيق TikTok إلى المليار مستخدم في عام 2021، وذلك بعد أربع سنوات من الإطلاق العالمي للتطبيق، ونصف الوقت الذي استغرقه Facebook أو YouTube أو Instagram، وثلاث سنوات أسرع من WhatsApp، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، راجع المحللون في data.ai توقعًا بأن TikTok سيصل إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا هذا العام، بعد أن كشف تحليله أنه تجاوز هذا الإنجاز بـ 100 مليون مستخدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وقف الهجرة الجماعية من خلال جذبهم إلى تطبيق Instagram

تفوز الشركة بمعركة «البقعة الجميلة»، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا حيث يشهد Facebook أكبر انخفاضا له، وتحاول الشركة الأم Meta وقف الهجرة الجماعية من خلال جذبهم إلى تطبيق Facebook.