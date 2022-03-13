القبض على ربة منزل للتنمر على ابنتها من ذوي الهمم على «تيك توك»

ألقت قوات الأمن القبض على ربة منزل، ظهرت خلال مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات «تيك توك» تتنمر على فتاة من ذوي الهمم تبين أنها ابنتها، وذلك من خلال ترهيبها بإلقاء دجاجة عليها والسخرية منها.

السيدة ألقت دجاجة على ابنتها لتخويفها والسخرية منها

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، متضمنا تنمر إحدى السيدات على فتاة من ذوي الهمم، عن طريق تصويرها خلال ترهيبها بإلقاء دجاجة تجاهها والسخرية منها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، أمكن تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها فتاة من ذوي الهمم، وأن السيدة التي ظهرت خلال مقطع الفيديو بصحبتها والدتها، ربة منزل.

المجني عليها: الفيديو غرضه تحقيق مشاهدات عالية

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيدة المذكورة، وبصحبتها ابنتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.