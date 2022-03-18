سمية الخشاب تكشف عن مواصفات شريك الحياة: «مبيعملش تيك توك وبيغسل سنانه»

شاركت الفنانة سمية الخشاب، منذ قليل، جمهورها بمنحهم الفرصة عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» بتوجيه أسئلة خاصة لها، على أن ترد بنفسها عليها، وكان من بين هذه الأسئلة، «كيفية اختيار شرك الحياة».

ووجهت إحدى متابعات سمية الخشاب، سؤالا لها عن «إزاى اختار شريك حياة مناسب يا فنانة الدنيا بقيت لبش»، لترد «سمية»: «يكون مقطوع من شجرة علشان حيزبونات عيلته ميخربوش عليكي».

سمية الخشاب تضع مواصفات شريك الحياة

وتابعت سمية الخشاب، في ردها: «يكون غني علشان مش طالبة قشفرة كفاية اللى هتشوفيه معاه ويكون بيغسل سنانه وبيقص ضوافره ومبيعملش تيك توكس علشان ميفرجش عليكي خلق الله».

أما عن أخر نصيحة قدمتها الفنانة المعروفة: «في أول date تسأليه هل لبس البنت بيحدد أخلاقها لو قال اه تلبسيه الطبق فى وشه وتمشي».

سمية الخشاب لمتابع: ربنا أنقذني

كما تم توجيه سؤال أخر إلى «الخشاب» تضمن: «الفنانة عملت موف أون إزاى»، لترد عليه: «لا الموف أون كان سهل وكل شوية اكتشف انه ربنا أنقذني وله حكمة فى كل حاجة».

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب كانت شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسي» مع الفنانين محمد رمضان وهبه مجدي وتارا عماد وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وسيد رجب ومنذر رياحنة، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

كما شاركت في مجال الغناء، إذ كانت قد طرحت مؤخرا ديو غنائي مع المطرب الشعبي عمر كمال، بعنوان «أوعدك»، الذي حقق نجاحا كبيرا بين مواقع التواصل الاجتماعي.