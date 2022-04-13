يبحث المواطنون عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة أسيوط، الموافق 13 أبريل 2022، وهو ما يختلف بين محافظة وأخرى وبشكل يومي، وذك استعدادا لإنهاء ساعات الصيام وتناول وجبة الإفطار.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة أسيوط

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة أسيوط، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان الكريم.

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة أسيوط، في تمام الساعة 6:19 مساءً، وذلك وفقا لإمساكية رمضان 2022، التي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم 12 رمضان

وعن مواقيت الصلاة اليوم 12 رمضان في محافظة أسيوط، فجاءت كالتالي:

- موعد أذان الفجر في الساعة 4:06 صباحًا.

- الشروق في الساعة 5:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 11:56 مساءً.

- موعد أذان العصر الساعة 3:27 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:37 مساءً،

يأتي ذلك وفق الضوابط التي تتبعها هيئة المساحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتحديد مواقيت الصلاة اليومية وخاصة في شهر رمضان، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل المساجد من المصلين، التي من بينها مراعاة التباعد بين المصلين في الصفوف، التي أكدت عليها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.