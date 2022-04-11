9 خدمات من وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الهجرة غير الشرعية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم العديد من الخدمات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ضمن رسائل برنامج «وعي» للتوعية المجتمعية تحت شعار « بلدنا.. مركب النجاة»، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة من التضامن تتمثل فيما يلي:

الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة

- من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يساعدك في البحث عن وظيفة

- توفير التدريب لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر والأفراد، وتطوير المهارات للمساهمة في إيجاد فرص عمل.

- يدرس برنامج «فرصة» متطلبات سوق العمل المصري، ويربط بينك وبين أرباب العمل.

- يوفر إمكانية الحصول على معلومات عن فرص العمل من خلال «أندية البحث عن وظيفة» وتوفير خدمات الإرشاد والمتابعة.

- يوفر لك أدوات الإنتاج والتدريب عليها كي تعمل وتنتج بشكل مستقل.

- يساعدك في تأسيس مشروع صغير مع بنك ناصر ومؤسسات تمويلية أخرى.

- يوفر لك التدريب على تأسيس وإدارة المشروع والشمول المالي والتسويق والمشورة.

- يوفر ورش جماعية وأماكن للإنتاج في حاضنات الأعمال متناهية الصغر المختلفة.

- التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال شبكة كبيرة من الرائدات الاجتماعيات والمكلفات بالخدمة العامة، وخاصة في المحافظات التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزارة التضامن أن الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية تتمثل فيما يلي:

- البطالة وعدم توافر فرص عمل كافية.

- ازدياد هجرة الريفيين بسبب تآكل الرقعة الزراعية والتوسع العمراني.

- الاعتقاد الخاطئ لدى بعض الشباب وأسرهم بأن فرص العمل والثراء في الخارج مفتوحة بشكل كبير دون عنا .

- الغيرة عند بعض الشباب والأسر من مظاهر الثراء التي تظهر على بعض الأسر التي لديها أبناء في الخارج، مما يؤدي إلى الرغبة في السفر رغم ما تحمله من مخاطرة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والمتمثلة فيما يلي:

- التعرض إلى الغرق والوفاة أثناء رحلة البحر بالمراكب غير الآمنة.

- التعرض للملاحقة الأمنية والقضائية من قبل سلطات دولة الاستقبال لعدم امتلاك تأشيرة دخول رسمية .

- قبول أعمال غير قانونية أو إجرامية لعدم توافر أوراق رسمية أو تصاريح عمل.

- قبول ظروف معيشية غير مقبولة وغير آمنة قد تعرض صحته وحياته للخطر.