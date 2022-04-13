هل ظهر متحور جديد لكورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن متحور كورونا الجديد ليس عدوانيا وشرسا مثل متحور دلتا على سبيل المثال، ولكنه أضعف المتحورات، موضحا أن المتحور هو تغير شكلي فقط من الفيروس وليس في أعراضه أو خصائصه، أما التي تظهر فهي سمة أساسية للفيروسات؛ وليس فيروس كورونا فقط، مؤكدا أن المتحورات أمر متوقع.

متحور كورونا الجديد

وفيما يتعلق بمصر، أكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المتحور لم يظهر في مصر حتى الآن، والمتحورات التي ظهرت جرى الإعلان عنها، مؤكدا أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن ونحن في منطقة الآمن.

وشدد على ضرورة التوسع في عملية التطعيمات خاصة للفئات الحاصلة على الجرعتين للقاح، موضحا أن الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بعد آخر جرعة من 6 لـ8 أشهر لذلك هناك وفرة في اللقاحات، متسائلا: ما الداعي من عدم الحصول على الجرعة التنشيطية؟

الحاصلون على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، مشيرا إلى اقتراب الوصول لـ3 ملايين مواطن، مضيفا أن الجرعة التنشيطية تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من وقت لآخر.

موعد انتهاء جائحة كورونا

وعن نهاية جائحة فيروس كورونا، أكد أنه لا أحد يستطيع أن يعلن موعد نهاية جائحة فيروس كورونا، فالجائحة مستمرة ويجب الحصول على اللقاحات، خاصة أن الدولة المصرية تعمل على توفير اللقاحات، ونجحت في إدارة أزمة الجائحة باحترافية ووفرت كل اللقاحات.

وقدم الشكر إلى الأطباء لما بذلوه من مجهودات خلال الجائحة من البداية، وحاليا الأطباء لديهم القدرة على تشخيص كورونا في غضون ربع ساعة فقط.