4 إرشادات مهمة من «الصحة» لمرضى الربو.. ابتعدوا عن الأماكن الحارة

دائما ما يحتاج المرضى خلال شهر رمضان إلى رعاية خاصة ونظام في الحياة والغذاء يجب أن يتبعوه جيدا أثناء صيام شهر رمضان، ومن ضمن هؤلاء مرضى الربو، إذ أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح المهمة للمحافظة على صحة وسلامة مرضى الربو.

إرشادات مهمة لمرضى الربو في رمضان

وتستعرض «الوطن» في نقاط كل ما أوضحته وزارة الصحة والسكان من إرشادات للحفاظ على سلامة كافة المرضى المصابين بالربو، وهي:

1 - تجنب الجلوس في الأماكن الحارة.

2 - ينبغي على مرضى الربو الحرص على النوم لفترات كافية.

استعمال البخاخة فور الشعور بالأزمة مباشرة

3 - مرضى الربو يجب عليهم استعمال البخاخات على الفور في بداية الشعور بالأزمة، وذلك حتى لا تتدهور حالتهم الصحية.

4 - يجب على المرضى المصابين بالربو أن يتجنبوا الخروج خلال أي عواصف ترابية أثناء ساعات صيام شهر رمضان.

جهود مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الجهود التي قامت بها «مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم» والخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية.

ويأتي من أبرز تلك الجهود هو فحص عدد 11 مليون و46 ألف و18 طالب في المدارس الابتدائية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية منذ بداية الحملة مع مطلع العام الدراسي الجاري 2021 - 2022، إذ أن المبادرة الرئاسية مستمرة في استهداف كافة طلاب هذه المرحلة حتى نهاية العام الدراسي الحالي.