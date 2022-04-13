الصحة: نملك 24 مركزا لترصد الأوبئة على مستوى محافظات الجمهورية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا للأسبوع الثاني علي التوالي رغم دخول شهر رمضان الكريم، وسجلت وزارة الصحة والسكان أقل معدل الوفيات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن متحور كورونا الجديد XE، لم يشكل أي حالة من القلق أو التوتر خاصة وأنه أقل خطورة وشراسة من متحور دلتا: «نملك 24 مركزا لترصد الأوبئة على مستوى محافظات الجمهورية نتابع من خلالها الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة وهناك تحليل كامل لكافة نتائج تحاليل مصابي فيروس كورونا لتتبع التسلسل الجيني داخل مستشفيات العزل ومعرفة ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر أم لا».

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا لها فعاليتها حتي الآن أمام المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وتعمل علي تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وتساهم اللقاحات في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي.

المستشفيات تعمل بالطاقة الكاملة لها

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن معظم المستشفيات أصبحت تعمل بكامل الطاقة الاستيعابية مشيرا إلي أن حالات كورونا في مصر تتراوح بين البسيطة والخفيفة والتوسعات في عملية اللقاحات ساهمت في اتخاذ هذه القرارات، لافتا إلى تقسيم عمل مراكز تلقي لقاح كورونا إلى فترتين خلال شهر رمضان الكريم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، وطالبت المواطنين عدم التعاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.