الصحة: الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث أبو سمبل.. وعلاج 14 سائحا بمستشفى أسوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، بطريق «أبو سمبل – أسوان».

نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية، وكسور، وسحجات وكدمات متفرقة، مؤكدا تلقي المصابين لكافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع الفصائل في المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد وجه بسفر رئيس قطاع الطب العلاجي لمتابعة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الحادث الأليم.

تفاصيل حادث التصادم على طريق أبو سمبل

وأعلنت محافظة أسوان عن تفاصيل حادث تصادم عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل - أسوان ، وأفادت بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل.

وأشرف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث ومن بينهم 14 سائحًا 8 فرنسيين و6 بلجيكيين، وأوضحت المحافظة أن الفحوصات أكدت إستقرار حالتهم الصحية.

وأودى الحادث المروري بطريق أبو سمبل بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكي، إضافة إلى 5 مصريين، نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحي رقم «ع ن ج 673» المتجة إلى مدينة أسوان، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان.