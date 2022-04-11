نهاد أبو القمصان: 4 حلول مقترحة لحل المشكلات الواردة في فاتن أمل حربى

عرض مسلسل فاتن أمل حربى على مدار الأسبوع الماضي عددًا من الإشكاليات والقضايا التي تمس المرأة المطلقة، والتي تحتاج إلى تعديلات قانونية، وتقدم المحامية نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، حلول مقترحة لضمان وجود قانون للأحوال الشخصية «منصف»:

1- قضية الرؤية

يجب على الأم الالتزام باستمرار الرؤية حتى لو الأب لم يحضر لأنه من الغريب فا القانون إن لو الأب لم يحضر لا يخضع لأي عقوبات وعلى العكس تمامًا لو الأم لم تحضر لعدد 3 مرات يحق للأب إسقاط الحضانة عن الأم ورفع دعوى للتعويض.

والحل المقترح هو ربط الرؤيا بحرص الأب عليها والانتظام في الحضور، على أن تكون تحت رعاية إدارة متخصصة في حماية الطفل تقيم سلوك الأبوين، بحيث ترتبط بالالتزامات الأخرى مثل النفقة وعدم تعريض الطفل للخطر.

2- قضية التمكين من منزل الزوجية

عند قيام الزوج بطرد طليقته من منزل الزوجية، يجب أن تقوم السيدة بعمل محضر في قسم الشرطة بالتمكين من منزل الحضانة، تكمن المشكلة في طول الإجراءات التي تصل ما بين 6 شهور إلي عام أو أكثر، وتكون الأم وصغارها بالشارع إذا لم يكن لها أي مكان للإقامة به.

والحل المقترح هو ضرورة أن يكون هناك تعليمات للنيابة بالسرعة في اتخاذ القرار بالتمكين، كما يكون هناك تعليمات لجهة التنفيذ بسرعة التنفيذ دون التعطيل، ويكون التنفيذ محدد بمدة معينة لا يمكن تخطيها.

3- قضية النفقة

تكمن المشكلة في حالة أن الزوج لا يعمل في جهة حكومية، فيكون من الصعب إثبات دخله ويكون الزوج لديه القدرة للتلاعب بقيمة دخله، وفي حالة إثبات دخل الزوج يتم تنفيذ الحكم من بنك ناصر ولا يتعدى المبلغ المصروف 500 جنيًا حتى وإن كان الحكم أكثر من ذلك.

والحل المقترح هو صدور أحكام تضمن حياة كريمة للأطفال والأم الحاضنة، على أن يكون هناك إلزام على الأب بسداد النفقات أو تدفعها الدولة نيابة عنه كدين، لأنه يتسبب في الإضرار بالأطفال، والنص علي وجود نفقة مؤقتة بقوة القانون عند رفع الدعوى وربط النفقات مع الحد الأدنى للأجوروهذا يحتاج إلى تعديل قانوني.

4- قضية الولاية التعليمية

على الرغم من وجود قانون يقر بأن الولاية للأم الحاضنة طالما لم تسقط عنها الحضانة، لكن هناك عدم تنسيق داخل المديريات التعليمية لوزارة التربية والتعليم، فبعض المدارس تعلم بالقانون والبعض لا يعلم.

والحل المقترح هو ضرورة تفعيل القانون والقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم والتنسيق بين كافة الجهات.

وأضافت «نهاد»، أنه يعد مطلبًا اساسيًا في التعديل الإجرائي أن تنظر كافة دعاوى الأسرة أمام دائرة واحدة في ملف واحد.

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان شريف سلامة وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.