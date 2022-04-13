رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير الطرق بالجيزة وشرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة.

التخفيف من الكثافات المرورية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور، جعل الحركة المرورية أكثر سهولة، والتخفيف من الكثافات المرورية عليها، فضلاً عن دور تلك المحاور في الربط بين العديد من المناطق، وذلك بما يخدم قاطنيها، والأنشطة الاقتصادية والتجارية القائمة والمقترح إقامتها بتلك المناطق، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المخططات والموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة غرب الجيزة، وما تتضمنه من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة عدد من المحاور المرورية والطرق.

الربط بين الطريق الدائري والقرية الذكية

وأضاف أن المحاور تشمل محور 26 يوليو، والمحور الموازي لمحور 26 يوليو «الطريق الأبيض» بطول 9.2 كم، والوصلة الفرعية بينهما بطول 5 كم، وكذا إقامة طريق الكابلات للربط بين الطريق الدائري بروض الفرج والقرية الذكية بطول 8 كم.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع تناول أيضا جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ، إلى جانب جهود تطوير المداخل والطرق والمحاور بالمدينة، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في نوفمبر المقبل.