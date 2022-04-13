حزلقوم يتسبب في شلل شيماء سيف في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 12

بدأت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 6، ببحث حزلقوم عن أماينو التي تمثل دورها الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف، حتى يسألها ما إذا كانت هي والدة الطفل الذي ظهر في الحلقة الماضية على أنه ابنه، إذ أنه كان زوجها ولكنه طلقها.

وتظهر أماينو في مسلسل الكببر أوي 6 الحلقة 12، وهي جالسة على كرسي متحرك في إحدى صالات الجيم، وتدرب أحد المشتركين به، لتغضب كثيرا عندما تستمع إلى صوت حزلقوم، وتخبر المحيطين بها بأنه هو المتسسبب في حالتها الصحية تلك، لتعود بها الذكريات للخلف عندما كانت متزوجة منه.

حزلقوم يتسبب في شلل شيماء سيف

وفي الفلاش باك أثناء تذكر أماينو لـ حزلقوم، نجد أنه هو الذي تسبب لها في الشلل وأصبحت تجلس على الكرسي المتحرك، إذ أنه عندما جاء ليساندها أثناء اشتراكها في أحد المسابقات، قام بقذف الشطة في عينها أثناء رفعها للأثقال، ما أدى إصابتها بالعمى، كما قام بدهسها بالسيارة لتصاب بالشلل أيضا.

وفي نهاية المشهد، وبعد التأكد من أنها لم تكن أم طفله، يقرر حزلقوم الذهاب، ولكن بعد أن يتدرب في الجيم، وعندما يقرر رفع أحد الأثقال، يختل توازن باقي الأوزان لتسقط جميعها على رأسها.