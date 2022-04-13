مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11.. حزلئوم يفجر مفاجأة عن طفله

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 6، عودة حزلئوم شقيق الكبير أوي والذي اعتاد السفر والترحال بشكل دائم، وحملت عودته مفاجآت مثيرة للجميع، إذ عاد ومعه ابنه والذي لم يكن يعرف عنه أي شيء.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11: عودة حزلئوم

وفوجيء كل من الكبير أوي وشقيقة جوني، في أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 6، بظهور حزلئوم بشكل مفاجيء في المزاريطة، وبصحبتة طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، ويشبهه تماما وأعلن أنه ابنه، ليتهمه «الكبير» و«جوني» بتعمده إخفاء طفله عنهم طوال السنوات الماضية.

وأنكر حزلئوم ذلك الاتهام، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن لديه طفلا من إحدى زيجاته إلا مؤخرا، إذ أرسلت له، أم الطفل بشكل مفاجيء ولم تخبره بهويتها، ليرد عليه «الكبير» و«جوني»، بأن الطفل يجب أن يعيش مع والدته، ولكن حزلئوم أكد أنه لا يعرف هويتها حتى الآن.

سفر حزلئوم وهجرس إلى القاهرة

كما فوجيء حزلئوم بزواج الكبيرأوي من مربوحة وتجسد دورها النفانة رحمة أحمد، إذ اتهمه في البداية بأنه يقيم علاقة عاطفية مع الخادمة في المنزل، إلا أن «مربوحة» ثارت وغضبت بشدة من تفكيره بها، وطلبت الطلاق من «الكبير»، وأنها ستعود للعمل في ورشة خالها، إلا أن الكبير سارع بتهدئتها.

كما طلب حزلئوم من شقيقيه، أن يسافرا معه إلى القاهرة للبحث عن هوية أم الطفل، ولكنهما تهربا منه، ليلجأ إلى «هدرس» ويجسد دوره الفنان محمد سلام، والذى يقرر مساعدته مقابل المال.