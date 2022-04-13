وفاة الفنان محمد سلام في مسلسل الكبير أوي 6 تتصدر السوشيال ميديا

تصدر خبر وفاة الفنان محمد سلام ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، إذ يشارك الفنان في مسلسل الكبير أوي 6 بطولة النجم أحمد مكي وعدد أخر من الفنانين، واستطاع أن يجذب الكثيرين إليه بسبب خفة دمه والمواقف الكوميدية التي تحدث معه في المسلسل.

ووفاة الفنان محمد سلام كانت ضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوى 6 للفنان أحمد مكي، كانت من بين أكثر الكلمات بحثا عبر السوشيال ميديا، إذ يجسد شخصية «هجرس»، وجذب انتباه المتابعين بسبب مشاركته في حلقة «لعبة السبيط» والمستوحاة من مسلسل «Squid game» الكوري.

وفاة الفنان محمد سلام في مسلسل الكبير أوي 6

وبدأت لعبة «السبيط» في الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوى 6، وخلال الأحداث كان المتحكم في اللعبة يفرض على أبطال العمل المشاركة في عدد من الألعاب ومع الفوز بكل لعبة ينتقل المشاركون إلى المستوى الذي يليها.

وكانت واحدة من هذه الألعاب هي اللعبة الخاصة بـ«البلي» والتي كانت في الحلقة التاسعة من المسلسل، ولكن في هذه اللعبة تمكن ابن الكبير أوي من الفوز على محمد سلام ولذلك تم عقابه والتخلص منه، ما دفع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل مع وفاة محمد سلام طريقة كوميدية.

هجرس في مسلسل الكبير أوي

ومع تطور الأحداث، عاد محمد سلام مجددا إلى أحداث المسلسل مجددا لاستكمال دور «هجرس» الذي يقدمه على مدار ست مواسم كاملة .