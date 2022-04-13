هاني الناظر يكشف تفاصيل رحلته مع كورونا في «كلم ربنا»: دعاء المواطنين خفف عني

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه خلال الـ8 أيام التي قضاها في مستشفى العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، كان يتحدث مع الله كل يوم، موضحا: «لقيت نفسي في السرير وفي غرفة لوحدي، فقولت يا رب، كلمة يا رب دي كانت بتعبر عن تعبي وعن كل المشاعر والأحاسيس اللي جوايا والخوف والقلق والتوتر».

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، على راديو «9090»، أنه قال «يا رب أنا بين يديك»، وبالفعل وقتها كان بين يدي الله، إذ أن الأطباء ما هم إلا وسيلة، لكن الله عز وجل هو الشافي، «قولت يا رب أنا بين يديك أكرمني واكتب لي الشفاء».

دعوات المواطنين سر تعافي هاني الناظر من كورونا

وأكد «الناظر»، أنه كان يتابع دعوات المواطنين له، مضيفا: «الدعوات دي اللي كانت بتخفف عني الآلام، وكان تزيديني أملا، كنت بشوف ناس معرفهاش بتدعيلي، 99% من الناس اللي كانت بتدعيلي أنا معرفهاش، وده اللي بيسموه دعاء من القلب، أو دعاء عن ظهر قلب»، موضحًا أنه كان يقول لنفسه دائما إن دعاء هؤلاء المواطنين له «فضل ونعمة من الله عز وجل عليه».

كان متيقنا من الشفاء

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أنه كان متيقنا أن الله ينجيه من هذا الفيروس بسبب دعاء الناس له، مضيفا: «بدأت أشوف الأرقام الخاصة بالتحاليل بتتحسن، أنا كنت بطلع عليها لأني طبيب، والأعراض اللي ظهرت عليا بدأت تقل، سواء التكسير أو التعب أو الحرارة، كله بقى يروح بالتدريج».

وتابع أنه في هذه اللحظة أدرك استجابة المولى عز وجل لدعاء الناس، فضلًا عن تشجيع الأطباء له باستمرار، مؤكدًا أنه كان ينتظر دخول الطبيب عليه ليخبره بقرار خروجه، «كان بالنسبة لي حلم كنت بحلم به كل 5 دقائق».

رد فعل هاني الناظر بعد شفائه من كورونا

واختتم: «الطبيب اتأخر عليا اليوم قبل خروجي، أنا قلقت، بس قالولي الطبيب جه خلاص، كنت فرحان جدا، كأني داخل الامتحان ومستني النتيجة تطلع، الدقائق كانت بتمر عليا كأنها سنين، كنت عاوز أقوم أخده بالحضن، حتى من قبل ما يقولي هتخرج»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه عندما أخبره الطبيب بالخروج لجأ إلى الله وقال «الحمد لله والشكر لله».