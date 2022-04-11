يسري الفخراني يشيد ببرنامج «كلم ربنا» على «الراديو 9090»: الحلول تأتي من الله مهما كانت أزمتك

أشاد الكاتب الصحفي الكبير يسري الفخراني، مسئول المحتوى الدرامي ورئيس قنوات الدراما في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بفكرة برنامج «كلم ربنا»، المذاع على الراديو 9090، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن».

وقال «الفخراني»، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لأني من محبي الأفكار البسيطة اللي تدخل القلب، حبيت برنامج (كلم ربنا)، العنوان نفسه رحلة جميلة، الكاتب أحمد الخطيب، قدر يكشف غطاء السر عند ضيوفه، ويتكلموا عن لحظات كان اللجوء فيها لله هو الحل الأجمل، أثبت البرنامج حلقة بعد حلقة، إن مهما كانت أزمتك فالحلول تأتي من الله في وقت لا تتوقعه».

برنامج كلم ربنا يستضيف 30 شخصية في رمضان

يذكر أن برنامج كلم ربنا، يذاع يوميا خلال شهر رمضان ويستضيف؛ 30 شخصية، ويتحدث فيها كل ضيف عن لحظة مر بها خلال حياته ومسيرته، سواء العملية والعلمية والحياتية، وتحدث خلالها لله.

البابا تواضروس في كلم ربنا

يشهد البرنامج، الظهور الإذاعي الأول لعدد من المشاهير خلال السنوات الماضية، على رأسهم البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكابتن أشرف قاسم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، والكابتن الشحات مبروك بطل العالم في كمال الأجسام، والفنانة عفاف راضي وغيرهم.

يذاع البرنامج الإذاعي «كلم ربنا»، يوميا قبل مدفع الإفطار الساعة 6، على الراديو 9090، ويُعاد في الثامنة مساء بعد صلاة العشاء من اليوم ذاته.