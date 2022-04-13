هاني الناظر يبكي في «كلم ربنا»: حالتي تدهورت بسبب كورونا.. ودعوت الله واستجاب لي

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أستاذ الأمراض الجلدية، عن موقف تحدث فيه مع الله عز وجل أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ ذكر أنه دائمًا يلجأ إلى الله عز وجل طوال حياته وليس في محنة المرض فقط، لكن وصف فترة إصابته بـ«كورونا» بالفترة الصعبة جدًا عليه، كونه ظل في فترة عزل منزلي في البداية قبل انتقاله للمستشفى فضلًا عن الأدوية والعلاجات التي كان يأخذها، «الحالة كانت مش بتتقدم لحد ما وصلت لمرحلة أنها تتدهور، والأطباء نصحوني أروح المستشفى».

تفهمت قرار الأطباء بنقلي للمستشفى بعد تدهور حالتي

وأضاف «الناظر»، خلال استضافته في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، ويذاع على راديو «9090»، أنه كان يتفهم أهمية قرار الأطباء بنقله للمستشفى، وهي كانت لحظة صعبة للغاية عليه، «فعلا دخلت المستشفى عزل ومفيش حد من ولادي معايا ولا حد من أصدقائي ولا فيه أي زيارات، كنت قاعد لوحدي في الغرفة ومعايا الأطباء والتمريض فقط»، مؤكدًا على أنه كان واعيًا بالأرقام التي تعرض على الأجهزة الطبية عن حالته كونه طبيب، «شايف باستمرار الضغط والنبض والأكسجين وفاهم كل شيء».

كنت واعيا بأن حالتي مقلقة لكن تشبثت بالأمل

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، باكيًا، أنه كطبيب كان واعيًا لهذا الأمر ووجد أن الأرقام مقلقة، «لكن الحمد لله كان من جوايا الأمل موجود باستمرار، وأنا شخصيتي دائما متفائلة، كان عندي تفاؤل مبنى على الأمل لإيماني الشديد بقدرة المولى عز وجل أنه يخفف عني ويكرمني دائمًا، 8 أيام عزل وكنت بتكلم مع ربنا يوميًا، ومقولتش غير يارب، وكان معايا في الغرفة ممرض لطيف يركب لي المحاليل وطبيب صديق لي، كلمة يارب كانت تكفي، وبالفعل ربنا استجاب لدعائي وتم شفائي من كورونا».