أميرة حسن مختار تكشف لـ «كلم ربنا» استجابة الله لدعائها بالإنجاب

كشفت أميرة حسن مختار، ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، موقفا تحدثت فيه مع الله عز وجل أثناء تواجدها في الروضة الشريفة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، الذي يذاع على راديو «9090»، إذ هنأت في بداية الحلقة الجمهور ومصر والأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان الكريم، متمنية أن تعود الأيام المباركة عليهم بخير وسلام وأمان ورضا.

تزوجت منذ 23 عامًا ولم يرزقها الله بالإنجاب

وأضافت «مختار»، أنها تزوجت منذ 23 عامًا ولم يرزقها الله بالإنجاب، «مكناش بنخلف أنا وزوجي، قعدت 3 سنين و 8 شهور بدون إنجاب، وكان اهتمام والدتي رجاء الجداوي إننا نشوف أطباء، وتعاملت مع عدد من الأطباء، وقامت بزيارة الروضة الشريفة أثناء أدائها مناسك العمرة»، موضحة أنها قامت بعمل زيارة خاصة للروضة هي ووالدتها، «وأنا هناك رجاء الجداوي قالت لي عشان خاطري ادعي إنك تخلفي، ثورت وقتها على ماما وقولتلها طالما مفيش نصيب خلاص».

رجاء الجداوي طلبت مني اللجوء إلى الله لطلب الإنجاب

وتابعت: « زعلت من نفسي إني اتنرفزت على ماما، روحت راضيتها وقولتلها متزعليش مني والله هدعي إن ربنا يرزقني بالإنجاب، لما دخلت الروضة دعيت كذا دعوة، وكانت آخر دعوة إن ربنا يرزقني بالإنجاب، الزيارة عمومًا كانت غريبة، تقريبًا كل اللي دعيت بيه ربنا كرمني بيه، الدعوات مكنتش معجزات، لكن كرم من ربنا وفضل منه استجاب لي، وربنا رحيم أوي بينا وسميع، وفي الآخر دعيت ربنا بشكل فيه عاطفة أن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة».

الله عز وجل استجاب لدعائها ورزقها بـ «روضة»

وواصلت في كلم ربنا: « قولت يا رب لو مليش نصيب في الخلفة شيلها من قلبي ومتخلنيش أتمناها أبدًا، وكمان أنا عند الكبر مليش حد غيرك، فيا رب خلي يكون فيه سند في الدنيا لي، ولو ليا نصيب في الخلفة بحق المكان اللي أنا فيه ده هسمي بنتي روضة، وسلمت على سيدنا محمد عليه السلام وسيدنا أبو بكر الصديق، ودعيت من ربنا أن ده ميكونش آخر عهدي في زيارتي للنبي، وبمجرد رجوعي من مصر وبعمل الكشف الدوري مع الدكتور عرفت اني حامل، جات بنوتة حلوة سميتها روضة، والحمد لله، 20 سنة ربنا يحميها، بعتبرها هبة من الله ليا».