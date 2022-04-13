مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 12.. أشرف يسرق أيباد أحمد مكي

على مدار الأيام الماضية ومنذ بدء عرض مسلسل الكبير أوي 6، تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، وخصوصا بعد بدء لعبة السبيط التي اتضح في النهاية أن جوني والكبيرة فحت أصحابها، وبدأت الحلقة 12 اليوم ببحث حزلقوم عن هوية أم ابنه، تاركا طفله في الدوار مع أبناء الكبير.

الكبير يختار خفراء جدد للمزاريطة

وانتقلت الكاميرا في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 12 للكبير، وهو يختار خفراء جدد للمزاريطة، وخلال اجتماعه بهم يأتي ابنه العترة ليخبره أن حلقوم ابن حزلقوم مفقود من وقت الظهيرة، إذ كانوا يلعبون لعبة الاستغماية، ليذهب الكبير لغرفته ويجده مختبئا في الدولاب.

الخفير أشرف يسرق أيباد الكبير

ويبحث الكبير عن الأيباد الخاص به في غرف الدوار ولم يجده فيضطر إلى البحث عن الأيباد بخاصية الـ GPS، ليجد أنه خارج الدوار، ثم يأخذ معه حلقوم خوفا على أبنائه من التأثر به.

ويخرج الكبير برفقة حلقوم متوجها للقهوة ليبحث عن الأيباد الخاص به، حيث كان يرشدهم التتبع إلى ذلك المكان، ليتفاجأ مكي بأن الأيباد برفقة أشرف في القهوة، وبسؤاله عن سبب أخذه الأيباد أجاب بأنه طلبه أون لاين، ووجده أمام باب الدوار.