الجمهور يتفاعل مع بوستر فيلم أحمد حلمي واحد تاني: «ياريت ميطلع زي خيال مآتة»

تفاعل عدد من الجمهور مع بوستر فيلم أحمد حلمي الجديد «واحد تاني»، المُقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل، إذ يشهد عودته إلى السينمات بعد غياب دام نحو عامين تقريبًا، منذ فيلم خيال مآتة، والذ طُرح عام 2019.

منى زكي تدعم أحمد حلمي

وحرص عدد كبير من الجمهور وكذلك الفنانين، على التفاعل مع فيلم أحمد حلمي، واحد تاني، على رأسهم زوجته الفنانة منى زكي، والذي أبدت دعمها الكامل له، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أبرز النجوم الداعمين لـ أحمد حلمي

وحصد فيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني، العديد من التهاني من قبل الفنانين، لعل أبرزهم أحمد رزق، وشيكو، وعباس أبو الحسن، وياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وتوني ماهر وسلمى أبو ضيف.

وأعرب عدد من المتابعين عن آمالهم بألا يُخيب فيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني، آمالهم، لاسيما وأنّ فيلم خيال مآتة لم يلقَ إعجابهم، إذ قال أحد المُتابعين: « ياريت ميطلع مثل خيال مآتة».

وأضاف آخر: «حمد لله على السلامة.. وحشتنا يا برنس»، «وحشتنا أفلامك اللي بتكسر الدنيا يا حلمي.. ربنا يوفقك».

أحداث وأبطال فيلم أحمد حلمي الجديد

تدور أحداث فيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني، حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، إذ يجرى مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني، يُشارك فيه بطولته كل من روبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين ونور إيهاب، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.