محمود السيسي: أظهر كضيف شرف في فيلم «العيّل» مع النجم أحمد حلمي

يشارك الكوميديان والفنان الشاب «محمود السيسي»، في فيلم «العيّل»، مع النجم أحمد حلمي، حيث سيظهر خلال الفيلم كضيف شرف، بعد إشادة الفنان أحمد حلمي به، وأيضًا متابعته لمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقتطعت مشوارًا من السهر والأحلام

وأعرب محمود السيسي عن سعادته بالوقوف أمام نجم الكوميديا الفنان أحمد حلمي، في فيلمه الجديد، وقال إنه اقتطع مشوارًا من السهر والأحلام ومر بالعديد من الإحباطات وكان أحيانًا يرى أن المحتوى الذي يقدمه على السوشيال ميديا غير مجدي.

«أهم نجم في صناعة الكوميديا يبقى بيتفرج عليا ويتابعني»

واستكمل حديثه في بيانٍ صحفي قائلًا: «لحد ما تيجي اللحظة اللي ألاقي فيها أحمد حلمي أهم نجم في صناعة الكوميديا يبقى بيتفرج عليا ويتابعني وبيحب فيديوهاتي، فأنا سعيد بالتجربة دي اللي هتفرق في مشواري الفني».

من هو محمود السيسي

محمود السيسي يعد من أشهر صانعي المحتوى على السوشيال ميديا في مصر، فهو يقدم بعض الفيديوهات الكوميدية التي تلخص مواقف حياتنا اليومية، ويتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

كما شارك في عدة حلقات من مسلسل «أنا وهي»، الذي عرض مؤخرًا على قناة cbc، بطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد والنجم الكبير أشرف عبد الباقي.

تعرف على تفاصيل وأبطال فيلم العيل

فيلم «العيل»، تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالاتهم النفسية، وفي السجن يلتقي أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع الزملاء القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجدداً، وفقا لقاعدة بيانات السينما.

«العيل»، بطولة «أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب»، وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.