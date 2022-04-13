أحمد حلمي يعلن طرح فيلمه الجديد «واحد تاني» في العيد: لسة خارج من الكرتونة

بيحث قطاع كبير من الجمهور عن فيلم أحمد حلمي الجديد، وذلك بعدما نشر الفنان البوستر الرسمي للفيلم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليها: «لسة خارج حالًا من الكرتونة، واحد تاني فيلم العيد».

ألفت عمر تهنئ أحمد حلمي بفيلم العيد: مبروك.. إن شاء الله هتكسر الدنيا

وانهالت التعليقات علي بوستر فيلم أحمد حلمي الجديد، إذ هنأته الفنانة ألفت عمر، قائلة: «مبروك، إن شاء لله هتكسر الدنيا».

الجمهور لأحمد حلمي: وحشتنا.. مبروك يا فنان

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور فيلم احمد حلمي الجديد، كالتالي: «منتظرين يا نجم بفارغ الصبر، بالتوفيق إن شاء الله»، وكتب أحد المتابعين «ربنا يوفقك يفنان يا محترم»، وعلق ثالث: «وحشتنا جداً وألف مبروك»، وهنأه أحد المتابعين: «ألف مليون مبروك يا نجم إن شاء الله يكسر الدنيا».

أحمد حلمي يواصل تصوير مسلسلة الاذاعي

ويواصل الفنان أحمد حلمي تسجيل مسلسلة الإذاعي الجديد «العصمة في إيدي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مشاكل الزواج من خلال الزوج والزوجة وحدوث العديد من المواقف والمفارقات بينهما في حياتهما اليومية.

ويشارك في بطولة المسلسل الإذاعي أحمد حلمي، وإدوارد، وهنا الزاهد، وسامية عاطف، ومي كساب، ومن تأليف وإخراج مجدي الكدش.

مشاركة أحمد حلمي في فيلم «خيال ماتة»

وشارك مؤخرًا الفنان أحمد حلمي في فيلم «خيال ماتة» بطولة منة شلبي، سامي مغاوي، وخالد الصاوي، وبيؤمي فؤاد، وياسر الطوبجي، ومحمود الليثي، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث مسلسل حول جد سرق تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة «أم كلثوم» في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.