«المهن الرياضية»: استراتيجية جديدة لخلق فرص عمل للشباب في القطاع

أكد الدكتور فتحي ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، أن طرح أفكار وثقافة جديدة لمشروعات رياضية متوسطة وصغيرة لشباب الرياضيين وريادة الأعمال، من خلال مشروعات رياضية يملكونها، يعمل على توافر الخبرات الاقتصادية المدعومة بالفكر الرياضي لشباب المهنة، وذلك اتساقا مع رؤية الدولة 2030، الداعمة دائما للشباب في الجمهورية الجديدة.

ندا: نساعدهم ونأخذ بأيديهم لاختراق سوق العمل في المهن الرياضية

أضاف ندا في تصريحات على هامش، إقامة مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، الملتقى الأول لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب المهنة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء، لخلق فرص عمل وتدريب الشباب على اختراق سوق العمل، أن مجلس إدارة النقابة العامة، قرر السير في هذا الاتجاه الملهم، والجاذب لشباب الرياضيين، حتى نساعدهم، ونأخذ بأيدهم لعبور تلك الخطوة الهامة، على إيمانا لدورنا النقابي والمجتمعي، تجاه الأجيال الجديدة للمهن الرياضية، ودعمهم اقتصاديا، حتى يكونوا قدوة لأقرانهم من الشباب.

وأشار الدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة العامة، إلى أن مجلس نقابة المهن الرياضية، ناقش ملف التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء، والنقابة العامة كشركاء نجاح، على إنشاء مشروعات استثمارية في المجال الرياضي، رغبة منا في تحفيز ودعم شبابنا، وتواصل كل المؤسسات الوطنية من خلال بيتهم وكيانهم النقابي.

العامري: تميز كيان المهن الرياضية وتفرده

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، أن الطفرة التي تشهدها نقابة المهن الرياضية، والنقلة النوعية التي توجت بتنظيم ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب المهنة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء، خير شاهد على تميز هذا الكيان النقابي وتفرده، ليكون أحد الروافد المؤثرة بالجمهورية الجديدة، بتوفير فرص عمل بفكر وأساليب ملهمة ومحفزة لشباب المهن الرياضية.