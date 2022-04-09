رسميا.. تأجيل مباراتين لـ الأهلي وبيراميدز في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية، إجراء تعديلات على جدول الدوري المصري، بشأن الجولتين الرابعة والخامسة عشرة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتأجيل مباراتين للأهلي، وبيراميدز، لمشاركتهما في البطولات الإفريقية.

وأصدرت رابطة الأندية بيانًا رسميًا عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تكشف فيه تأجيل مباراتين للنادي الأهلي، وكذلك لبيراميدز، بسبب مشاركتهما الإفريقية.

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