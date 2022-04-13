مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 12.. حزلقوم سبب شلل شيماء سيف

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي 6 باستكمال حزلقوم رحلة بحثه عن هوية أم ابنه، ليتوجه إلى طليقته والتي يطلق عليها اسم «أماينو» والتي تجسد دورها الفنانة شيماء سيف، ليسألها عن هوية طفله، وهل هي أمه أم لا، إذ إنه كان متزوجها من قبل، لتتفاجأ عندما تسمع صوته، وتخبر هجرس أنه كان السبب في إصابتها بالعمى عندما ألقى عليها صلصلة حارة أثناء اشتراكها بالبطولة، وكان الشبب أيصا في إصابتها بالشلل هندما دهسها بالسيارة.

وفي مشهد آخر ظهر الكبير وهو يختار بين مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بإجراء الاختبارات المؤهلة للوصول لمنصب غفير، وأثناء اختياره لهم، يأتي ابنه العترة ليخبره أن حلقوم ابن عمهم مفقود منذ الظهيرة، إذ كان يلعب معه استغماية، ويأمر الكبير الغفراء الجدد بأن يبحثوا عنه في كل مكان.

حلقوم يختبئ في غرفة الكبير

ويذهب الكبير إلى غرفته حتى يبدل ملابسه، وأثناء فتحه الدولاب يجد حلقوم يختبئ في الدولاب الخاص به، ثم يطرده خارج غرفته، ليخرج حلقوم من الغرفة ويتوجه لغرفة أبناء عمه ليلعب معهم، ثم يبدأ الكبير في البحث عن الأيباد الخاص به ليكتشف أنه تم سرقته.

وبعد استبعاد شيماء سيف من قائمة النساء اللاتي تزوجهن حزلقوم، والتأكد أنها لم تكن أم ابنه، ذهب ليبحث عن شخصية أخرى في إحدى المكتبات، وعندما يجدها يسأله هجرس عن قصة زواجهما، ليخبره أنه وجدها جالسة في إحدى المقاهي التي يجلس عليها المثقفون، وبدأت معرفتهما من هناك.