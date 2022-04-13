طريقة عمل السجق من صبحي كابر في «سر الخلطة» على شاشة الوطن.. «سهل ولذيذ»

نقل تليفزيون جريدة «الوطن»، من خلال برنامجه الرمضاني سر الخلطة، أسرع طريقة لعمل السجق في مطعم صبحي كابر، من خلال أحد الشيفات الموجودين بمطعم صبحي كابر.

وقال الشيف، إن السجق البلدي أحد أشهر الأطباق التي يقدمها مطعمه، موضحا: «ده أكتر حاجة عندنا شغالة في المحل وأكتر حاجة بتطلب لأن جميع زبائنا بيحبوا السجق بتاعنا لأنه بلدي 100%، وهنوريكوا النهاردة ازاي بنعمل السجق على طريقة صبحي كابر من المطعم».

طريقة عمل السجق

وأضاف: «بنجيب السجق وننزله على الجريل ونشويه كل صباع لوحده عشان يدينا شكل أحسن، وبنديله بعض الزيت عشان يتحمر وبنقلبه من تحت عشان ميتكسرش لأن السجق حساس أوي في التسوية بتاعته، وأول ما نحس أنه قرب على التسوية بنديله فلفل ألوان عشان يتحمر معاه وحاجة بسيطة زيت».

وأوضح الشيف أنه في أعقاب ذلك يتم إضافة الطماطم عليه بعد تقطيعها وشويها على الجريل مع وضع القليل من الثوم عليه، متابعا: «بنستعين بفلفل أسود وملح وشوية عطارة بسيطة، وتوابلنا الأساسية الملح والفلفل الأسمر لأن الطماطم والسجق بيكونوا واخدين بعض من العطارة».

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