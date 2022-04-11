طريقة عمل البطاطس باللحمة من صبحي كابر في «سر الخلطة» على شاشة «الوطن»

قدم برنامج «سر الخلطة» المذاع على تليفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة على طريقة صبحي كابر، وبمكونات منزلية.

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة

واستعرضت الشيف هبة عبد الله، من مطعم صبحي كابر، في برنامج سر الخلطة، أبسط طريقة لعمل طاجن البطاطس باللحمة، وإليكم المكونات والطريقة:

المكونات

لحم كندوز مطهي

بطاطس شرائح

بطل شرائح

توابل لحم

قرفة

ملح

ماء ساخن

مرقة دجاج بودر

فلفل

صلصة طماطم

ثوم

طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة

تقلب شرائح البصل مع البطاطس وتوضع عليها التوابل ومعها القرفة، وبعدها توضع كمية من البصل المبشور في الطاجن ويوضع فوقها اللحم المطهي نصف طهي وتليه البطاطس المخلوطة بالبصل والتوابل، وبعد ذلك نضع عليها مغرفتين من صوص صلصلة الطماطم والثوم المهروس.

يدخل الإناء الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة تلت ساعة، ويقدم ساخنا بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية.

وهناك طريقة أخرى لعمل طاجن البطاطس باللحمة بطريقة مميزة للشيف غادة إسماعيل، وهي:

المقادير

6 ثمرات بصل أحمر

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

3 ثمرات فلفل أخضر حلو

3 ملاعق كبيرة سمن

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسمر مطحون

نصف كيلو بطاطس

نصف ملعقة صغيرة كبابة صينى

نصف كيلو طماطم

750 جرام لحم بتلو

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير

ضعى سمن في إناء الضغط وقطعي بصلتين طرنشات وضعيهم على السمن، وقلبيهم إلى أن يعطيك اللون الذهبي.

ضيفى اللحمة والصوص والقرفة والزنجبيل والروزماري ونصف معلقة فلفل والكبابة الصيني، وقلبي اللحمة حتى تحمر.

ضعى 4 حبات طماطم فى الخلاط وضيفيهم على اللحمة، وزودي بماء بحيث تغطي اللحمة تماما.

عندما يغلى الصوص، اغلقي حلة الضغط واتركيها لمدة ربع ساعة على النار.

بعد ربع ساعة، ضيفى نصف ملعقة صغيرة ملح، وخذي قليل من الصوص بالكبشة واتركيه جانبا في كوب.

واتركي اللحمة على النار في باقي الصوص حتى ينشف، وبعدها ترفع من على النار وتترك جانبا.

نقطع البطاطس ترانشات ونحضر بصلتين ونقطعهم ترانشات.

ضيفى ملعقتين سمن في طاجن فخار على النار، وضيفى ترانشات البصل ونقلب إلى أن تحمر.

ضعى نصف كيلو طماطم في الخلاط، وضيفى عصير الطماطم على البصل.

ضيفى على صوص الطماطم ملعقة صغيرة ملح ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود ومكعب مرقة دجاج، واتركيه على النار حتى يتماسك.

ضعى ترانشات البطاطس في الطاجن الفخار، وضيفي كوب الصوص الذي حصلتي عليه من حلة اللحم، وكملي بماء حتى تغطي البطاطس واتركيه يغلي في الماء من 10: 15 دقيقة.

ضيفى اللحمة على الوش وفوقها الفلفل الأخضر والطماطم.

غطى الطاجن بورق فويل، وضعيه في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

بعد نصف ساعة انزعي الفويل وشغلي الشواية واتركي الطاجن تحتها 5 دقائق ليحمر الوجه.