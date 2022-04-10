طريقة عمل الكبدة الضاني من صبحي كابر في «سر الخلطة» على شاشة «الوطن»

استعرض برنامج «سر الخلطة» المذاع عبر «الوطن» يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، طريقة عمل الكبدة الضاني والبلدي من داخل مطعم صبحي كابر، والمقادير هي: 500 جرام كبد بقري، و2 فلفل حار متوسطة، وقطع من الثوم مهروس حسب الرغبة، ونصف معلقة صغيرة فلفل أسود، ونصف معلقة صغيرة جوز الطيب.

المقادير الخاصة بعمل الكبدة الضاني والبلدي

ويُضاف نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، ونصف ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون، فضلًا عن 3 ملاعق زيت، ويتم تقطيع الكبدة لشرائح صغيرة، ووضع قليل من الزيت على الجريل أو الطاسة، ثم تشويح الكبدة في الزيت مع الفلفل والثوم والتوابل، إذ يجري وضع الكبد ثم القلب ثم الكلاوي بالترتيب، والتقليب جيدًا حتى يتغير لونها.

طريقة تحضير الكبدة الضاني والبلدي

وبعدها يجري خلط الطماطم مع الفلفل والخل والليمون والثوم والفلفل والكمون والشطة، وإضافة هذا الخليط على الكبدة، ثم إضافة الزيت على الكبدة الموجودة في الجريل أو الطاسة، وإضافة قليل من الفلفل المقطع على الكبدة بعد وضعها في الطاسة.

مقادير عمل الكفتة وطريقة التحضير

أما عن الكفتة، فيتم اإحضار كيلو إلا ربع لحم ضاني مفروم، وربع كيلو لحم دوش «سمين»، و100 جرام بصل مفروم، وملح و فلفل أسود، ثم خلط اللحم الصافي على لحم الدوش، فضلًا عن تصفية البصل تماما من الماء، واستخدام «التفل» المفروم، ثم نضيف «تفل» البصل إلى اللحم، مع الفلفل والملح، وقلبي جيدًا، ثم ضعيها في الثلاجة نصف ساعة، ولفي اللحم على السيخ، وضعيها فوق الشواية.